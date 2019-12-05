Uzun Kız / Dylda fragmanı

Kantemir Balagov'un yönetmen koltuğunda oturduğu Rus yapımı "Uzun Kız" adlı filmde Konstantin Balakirev, Andrey Bykov ve Olga Dragunova rol aldı.
Birçok festivalden ödülle ayrılan ve en son Rusya'nın 2020 Oscar adayı olarak seçilen yapım; 2. Dünya Savaşı sonrasında, Leningard'da normal bir hayat kurmaya çabalayan iki genç kadının hikayesini konu ediniyor.
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