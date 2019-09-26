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Vampir İstilası / Red Spring fragmanı
26.09.2019 - 15:08

Karanlıkta ortaya çıkan vampirler günde 8 saat harcayarak dünyanın sonunu getirmeyi başarmıştır. Dünyanın sonunun geldiği hikayelerde olduğu gibi, insanlar yola düşer, yolda birileriyle karşılaşır, birlikten doğan kuvvetle, sevdiklerine kavuşmak için yoldaşlık ederler. Uyumak, dinlenmek ve korunmak için girdikleri hiçbir delik güvenli olmayacak, vampirlerin dişlerine karşı koyamayacaklardır. Jeff Sinasac’ın yönettiği ve başrolünde yer aldığı filmde Elysia White, Adam Cronheim ve Jonathan Robbins de rol alıyor.

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