'Vapurda müzik' heyecanı: Jüri karşısına çıktılar

İstanbul şehir hatları vapurları ile seyahat edenlerin, daha keyifli bir yolculuk geçirebilmesi için yeni bir düzenlemeye gidildi. Özel oluşturulan jüri tarafından vapur müzisyenleri seçiliyor. Müzisyenler, dört ana hatta, günde üç saat performans sergileyecek. İşte ayrıntılar... (Haber: Sevgi Deniz Kamera: Hüseyin Eroğlu, NTV Haber)
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25.02.2020 - 11:47| Son Güncelleme : 25.02.2020 - 12:06
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