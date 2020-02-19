Venedik maskelerinde bir Türk kadınının da emeği var

Kanalların ayırdığı, köprülerin birleştirdiği, gondollarıyla meşhur Venedik kentinde karnaval heyecanı sürüyor. Geleneği 13’üncü yüzyıla dayanan karnaval, göz kamaştırıcı etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Karnavalın vazgeçilmezleri arasındaki maskelerin yapımında ise genç bir Türk kadınının da emeği var. (Haber: Esma Çakır, Dünyanın Haberi/NTV)

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