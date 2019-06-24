Verona'da Türkiye'den bir tenor: Murat Karahan

DOB Genel Müdürü, tenor Murat Karahan, İtalya'da 100. yılını kutlayan Verona Opera Festivali'nde, Il Trovatore, Carmen, Tosca ve Aida operalarında başrolleri seslendirecek. MS 1. yüzyılda Roma İmparatorluğunca inşa edilen, dünyanın en eski ve en iyi korunmuş amfi tiyatrolarından Arena di Verona, 21 Haziran-7 Eylül tarihlerinde Verona Opera Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Ünlü besteci Mozart'tan Luciano Pavarotti'ye, Maria Callas'dan Placido Domingo'ya kadar dünyanın en önemli besteci ve yorumcularının sahne aldığı Arena di Verona, bir Türk tenorunun 4 ayrı eserde başrolde olmasına şahitlik ediyor.