Viena and the Fantomes fragmanı

Başrollerinde Dakota Fanning, Evan Rachel Wood ve Zoe Kravitz'in oynadığı Viena and the Fantomes'tan fragman yayınlandı. Genç bir punk müzisyeninin grubuyla birlikte seyahatini analatan film 30 Haziran 2020'de seyirciyle buluşacak.

30.05.2020 - 11:15 | Son Güncelleme : 30.05.2020 - 11:22

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