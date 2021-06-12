Yavuz: Adaletin Kılıcı filminden ilk tanıtım

Mısır Seferi sonucu hilafeti Osmanlı'ya getirerek İslam dünyasının tek bir çatı altında toplanmasını sağlayan Yavuz Sultan Selim'in hayatını beyazperdeye aktaran "Yavuz: Adaletin Kılıcı", 2023 yılında vizyona girecek.
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12.06.2021 - 16:23| Son Güncelleme : 12.06.2021 - 16:26
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