Yeni Baştan / La belle époque fragmanı

Geçmişte istediğiniz bir güne gidebileceğiniz söylense ne yaparsınız? Nicolas Bedos’un yazdığı ve yönettiği film, özel bir şirketin teklifiyle, 40 yıl öncesine giderek ilk aşkıyla buluşma anını canlandıran orta yaş bunalımındaki Victor'ın hikayesini mercek altına alıyor. Daniel Auteuil’in başrolünde yer aldığı film, melankolik bir hafta sonu geçirmek isteyenlere önerilir.

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER