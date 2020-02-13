Yeni Baştan / La belle époque fragmanı

Geçmişte istediğiniz bir güne gidebileceğiniz söylense ne yaparsınız? Nicolas Bedos’un yazdığı ve yönettiği film, özel bir şirketin teklifiyle, 40 yıl öncesine giderek ilk aşkıyla buluşma anını canlandıran orta yaş bunalımındaki Victor'ın hikayesini mercek altına alıyor. Daniel Auteuil’in başrolünde yer aldığı film, melankolik bir hafta sonu geçirmek isteyenlere önerilir.
13.02.2020 - 14:43| Son Güncelleme : 13.02.2020 - 14:46
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.