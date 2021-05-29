Yeni Gossip Girl'den tanıtım

Başrollerinde; Emily Alyn Lind, Whitney Peak, Eli Brown, Johnathan Fernandez ve Jason Gotay'ın yer aldığı yeni Gossip Girl'den tanıtım yayınlandı. HBO Max tarafından uyarlanan yeni Gossip Girl, 8 Temmuz 2021'de izleyiciyle buluşacak.

29.05.2021 - 10:23 | Son Güncelleme : 29.05.2021 - 10:25

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