Başrollerinde; Emily Alyn Lind, Whitney Peak, Eli Brown, Johnathan Fernandez ve Jason Gotay'ın yer aldığı yeni Gossip Girl'den tanıtım yayınlandı. HBO Max tarafından uyarlanan yeni Gossip Girl, 8 Temmuz 2021'de izleyiciyle buluşacak.
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29.05.2021 - 10:23| Son Güncelleme : 29.05.2021 - 10:25
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