Yeni James Bond filmi No Time To Die'dan yeni fragman

Cary Joji Fukunaga'nın yönetmenliğin üstlendiği, Daniel Craig'in beşinci ve son kez başrolde yer aldığı No Time To Die adlı yeni James Bond filminin ikinci fragmanı Super Bowl'da yayınlandı. 3 Nisan'da gösterime girecek olan filmde Léa Seydoux, Christoph Walt ve Rami Malek gibi isimler rol alıyor.

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