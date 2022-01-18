Disney Plus'ın merakla beklenen yeni Marvel dizisi Moon Knight'tan ilk fragman geldi. Oscar Isaac'ın başrolde yer aldığı dizide Ethan Hawke, Gaspard Ulliel ve May Calamawy de rol alıyor. Dizi, 30 Mart'ta yayınlanacak.
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Haberler 18.01.2022 - 10:12| Son Güncelleme : 18.01.2022 - 10:16
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