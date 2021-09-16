Yeni nesil West Side Story'den fragman

Steven Spielberg imzalı yeni nesil West Side Story'den yeni fragman yayınlandı. Müzikalin 1961 yapımı film uyarlaması, En İyi Film de dahil olmak üzere 10 Oscar ödüllü bir fırtına estirdiği için filmden beklentiler yüksek.
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16.09.2021 - 09:50| Son Güncelleme : 16.09.2021 - 09:56
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