Yeni Netflix dizisi Lost in Space’in kamera arkası

Netflix’in yeni orijinal dizisi Lost in Space, 13 Nisan’da başlıyor. Dizi, 1960'ların klasik bilim kurgu dizisinin dramatik ve modern versiyonu. Uzayda yeni bir koloni kurmak üzere son derece heyecanlı bir maceraya atılan ama beklenmedik biçimde rotadan saparak kayıp bir gezegene inmek zorunda kalan Robinson ailesinin hikayesini anlatıyor. Maaile izlenecek aksiyon dolu dizinin kamera arkasını, başrol oyuncuları Toby Stephens, Molly Parker, Mina Sundwall, Taylor Russell, Max Jenkins ve dizi sorumlusu Zack Estrin anlatıyor.