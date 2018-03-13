NTV

Yeni Netflix dizisi Lost in Space’in kamera arkası

13.03.2018

Netflix’in yeni orijinal dizisi Lost in Space, 13 Nisan’da başlıyor. Dizi, 1960'ların klasik bilim kurgu dizisinin dramatik ve modern versiyonu. Uzayda yeni bir koloni kurmak üzere son derece heyecanlı bir maceraya atılan ama beklenmedik biçimde rotadan saparak kayıp bir gezegene inmek zorunda kalan Robinson ailesinin hikayesini anlatıyor. Maaile izlenecek aksiyon dolu dizinin kamera arkasını, başrol oyuncuları Toby Stephens, Molly Parker, Mina Sundwall, Taylor Russell, Max Jenkins ve dizi sorumlusu Zack Estrin anlatıyor.

Diğer Videolar

tümünü göster
walking.jpg

Fear the Walking Dead’in 4. sezon tanıtımı yayınlandı

 18.03.2018
5464983.jpg-r_1920_1080-f_jpg-q_x-xxyxx.jpg

Avengers: Infinity War'dan yeni fragman

 17.03.2018
ayak-piyanosuyla-despacito-sarkisini-calan-gencler_10226089-11520_854x480.jpg

Despacito'yu ayak piyanosuyla çaldılar

 16.03.2018
yusufkenan.jpg

Çanakkale kahramanı Yusuf Kenan'ın öyküsü

 16.03.2018

Öneriler

NTV VİDEO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP