Yeni normalde neler yapılmalı?

Yıldız Sarayı Vakfı'nın düzenlediği Kültür Sanat Çalıştayı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Aksoy'un katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştayın moderatörlüğünü Yıldız Sarayı Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Prof.Dr. Zeynep Karahan Uslu üstlendi.
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27.06.2020 - 21:49| Son Güncelleme : 27.06.2020 - 22:00
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