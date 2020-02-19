Yıldızları buluşturan Göbeklitepe Operası bugün prömiyer yapıyor
Devlet Opera ve Balesi'nin, yeni sezondaki en iddialı eserlerinden, tenor Murat Karahan, balet Tan Sağtürk, koreograf Volkan Ersoy gibi yıldız isimleri bir araya getiren Göbeklitepe Operası, ATO Congresium'da dünya prömiyerini yapacak. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan gösteri öncesinde NTV ekibinden Gökhan Gerçek'in sorularını yanıtladı. (Gece Gündüz, NTV)
19.02.2020 - 17:42| Son Güncelleme : 19.02.2020 - 17:59
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