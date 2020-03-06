Yılın basın fotoğrafları seçildi (Ara Güler anısına özel ödül)
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin düzenlediği, "Yılın Basın Fotoğrafları 2020" yarışmasını kazananlar belli oldu. Yılın basın fotoğrafı Savaş Onur Şen'in Sıhke Gölü'nde çektiği kare oldu. İşte ayrıntılar...
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NTV 06.03.2020 - 17:00| Son Güncelleme : 06.03.2020 - 18:01
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