Yırtıcı Kuşlar: Ve Muhteşem Harley Quinn'den yeni fragmanı
Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez ve Ewan McGregor gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Yırtıcı Kuşlar: Ve Muhteşem Harley Quinn (Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) filminden yeni fragman yayınlandı.
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