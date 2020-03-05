Yokuş Aşağı / Downhill fragmanı

Altın Palmiye’li yönetmen Ruben Östlund’ün kara – komedi türündeki o şahane filmi Force Majeure’i hatırlarsınız. Eşi ve çocuklarıyla kış tatili için Fransız Alpleri’ne giden Tomas’ın yaşadığı trajikomik olayları konu alan film bu kez Hollywood tarafından çekildi. ABD’li iki önemli komedyen Julia Louis-Dreyfus ve Will Ferrell’in başrolü paylaştığı filmde, ailecek Avusturya Alplerinde çıktıkları kayak tatilinde büyük bir çığ tehlikesi atlattıktan sonra hayatlarını ve birbirlerine karşı olan hislerini gözden geçirmek zorunda kalan ailenin hikayesi anlatılıyor. Filmin yönetmen koltuğunu Nat Faxon ve Jim Rash paylaşıyor.
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05.03.2020 - 14:07| Son Güncelleme : 05.03.2020 - 14:13
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