Yün Bebek'in yönetmeni Ümmiye Koçak 2. filmini çekmek istiyor
Mersin'in bir dağ köyündeki kadınları buluşturduğu tiyatro topluluğuyla Anadolu kadınının sesini dünyaya duyuran Ümmiye Koçak, ödül alan "Yün Bebek" filminin ikincisini çekerek başarılarının tesadüf olmadığını kanıtlamak istiyor. Yönetmen Koçak, "Kabuğumuza çekilip, 'ben bir şey yapamam' deyip de ölümü beklemek istemiyoruz" dedi.
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