Yusuf Güney, Efes Antik Kenti'nde sahne aldı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığınca başlatılan Evde Bayram Konserleri kapsamında sanatçı Yusuf Güney, Efes Antik Kentinde sahne aldı. Antik kentin içindeki ünlü yapı Celsus Kütüphanesi önünde kurulan sahnede orkestrasıyla sahne alan sanatçı Yusuf Güney, popüler parçaları seslendirdi. Konser, yaklaşık 1 saat sürdü. Bu arada, konserlerin organizasyonu sürecinde salgına karşı gerekli tedbirlerin alındığı, hijyen ve güvenlik önlemlerine harfiyen uyulduğu da bildirildi.
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23.05.2020 - 09:24| Son Güncelleme : 23.05.2020 - 09:39
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