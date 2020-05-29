Zeugma ve Göbeklitepe, virüse karşı alınan tedbirlerle ziyaretçileri bekliyor

Pandemi sonrası ziyarete kapatılan Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi ile Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Ören Yeri kapılarını açmaya hazırlanıyor. Elbette ziyaretler fiziki mesafe ve kişisel tedbir kuralları kapsamında yapılabilecek.

NTV 29.05.2020 - 13:00 | Son Güncelleme : 29.05.2020 - 17:09

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