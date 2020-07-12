4 gezgin Artvin'in köyünde kaldı

İsviçre, Arjantin ve İspanya'dan 4 arkadaş, 5 ay önce karavanla Türkiye'ye geldi. Ancak grup, virüs salgını nedeniyle ülkelerine dönemedi. Burada bir köy evinde kalmaya başlayan gezginler, Karadeniz kültürüne de uyum sağladı. Türkçe, Lazca ve Gürcüce şarkılar öğrendi.
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NTV 12.07.2020 - 12:06| Son Güncelleme : 17.07.2020 - 10:40
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