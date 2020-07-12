4 gezgin Artvin'in köyünde kaldı

İsviçre, Arjantin ve İspanya'dan 4 arkadaş, 5 ay önce karavanla Türkiye'ye geldi. Ancak grup, virüs salgını nedeniyle ülkelerine dönemedi. Burada bir köy evinde kalmaya başlayan gezginler, Karadeniz kültürüne de uyum sağladı. Türkçe, Lazca ve Gürcüce şarkılar öğrendi.

NTV 12.07.2020 - 12:06 | Son Güncelleme : 17.07.2020 - 10:40

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