Ağaçlara kurulan çadırlarda tatil

Belçika'da salgın döneminde kamp tatillerine ilgi arttı. Ancak kamp tatili konseptini farklı boyuta taşıyanlar da var. Ağaçlara kurulan özel üretim çadırlar, doğa meraklılarına değişik bir kamp tecrübesi vaad ediyor.
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NTV 09.07.2020 - 13:21| Son Güncelleme : 09.07.2020 - 15:04
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