Antalya'nın dünyaca ünlü sahilleri "caretta caretta"lara kaldı

Antalya'nın dünyaca ünlü sahillerine sessizlik hakim... Dünyanın önde gelen önemli caretta caretta yuvalama alanlarına sahip Antalya'da sahillere giriş çıkış yasak. Carettaların yuvalama dönemine de sayılı günler kaldı.

NTV 27.04.2020 - 15:00 | Son Güncelleme : 27.04.2020 - 16:05

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