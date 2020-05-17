Bakan Ersoy NTV'deydi: Turizm sezonu için tarih 28 Mayıs

Yurt içi uçuşları ay sonunda başlayabilir, 28 Mayıs'ta da turizm sezonu açılabilir. Açıklamayı NTV yayınına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı. Ersoy, turistik tesislere getirilen kurallarla ilgili ayrıntıları da paylaştı.

NTV 17.05.2020 - 10:00 | Son Güncelleme : 17.05.2020 - 10:18

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER