Bungalovlara 'pandemi' ilgisi

Pandemi süreci tatil tercihlerini de değiştirdi. Artık çoğu kişi kalabalıktan uzakta tatil imkanlarını değerlendirmeye başladı. İzmir'in Çeşme ilçesinde kentin keşmekeşinden uzak, ekolojik tarımın yapıldığı bungalov evlerde konaklama imkanı sağlayan tesise yoğun ilgi var.
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NTV 29.07.2020 - 12:06| Son Güncelleme : 29.07.2020 - 12:19
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