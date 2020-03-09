Çıldır Gölü turistlerin vazgeçilmez adresi oldu

Kars-Ardahan sınırındaki Çıldır Gölü’nün yüzeyi buzla kaplı. Kışın göle turistlerin ilgisi yüksek. Atlı kızak, Eskimo usulü balık avcılığı ve buz üstünde müzik dinletisi gölde ziyaretçileri bekleyen etkinlikler.

NTV 09.03.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 09.03.2020 - 09:47

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