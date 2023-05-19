Çölün İncisi: Dunhuang

Dunhuang, Çin’in kuzey batısındaki Gansu eyaletinde uçsuz bucaksız çöller arasında bir vaha olarak biliyor. 2 bin yıllık geçmişe sahip olan Dunhuang, eski İpek Yolu güzergahı üstünde bulunan önemli bir duraktı. Dunhuang çevresindeki kervansaraylar sayesinde farklı ülkelerin kültürlerinin kaynaştığı bir buluşma noktasıydı. İki gazeteci Cao Ying ve Zhao Beibei, bu eşsiz kentin birbirinden güzel, mistik ve ilginç turistik mekanlarını sizin için gezdi.
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