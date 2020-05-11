Coronavirüs 12 bin yıllık Hasankeyf'e uğramadı

Batman'ın binlerce yıllık Hasankeyf ilçesi, turistik bir yer olmasına rağmen salgından etkilenmedi. Nedeni, önlemlere sıkı sıkıya uyulması. Ziyaretçi gelişinin yasaklandığı ilçede hiç virüs vakası yok. Karabük de virüsle mücadelede önemli yol katetti. 5 gündür pozitif vakaya rastlanmadı.
Abone ol
Paylaş
NTV 11.05.2020 - 12:00| Son Güncelleme : 11.05.2020 - 12:48
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.