Doğunun gizli denizi: Hazar Gölü

Elazığda bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölüne akın etti. Akdeniz ve Ege sahillerini aratmayan Hazar Gölünde tatilciler, deniz bisikleti, tekne turu gibi imkanlardan da faydalanarak tatilin keyfini çıkardı. Hazar Baba ve Mastar dağları arasında yer alan, 22 kilometre uzunluk ve 6 kilometre genişliğe sahip Hazar Gölü, mavi ve yeşilin her tonuna bürünmesiyle ziyaretçilere görsel şölen de sunuyor.
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NTV 03.08.2020 - 14:53| Son Güncelleme : 03.08.2020 - 15:38
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