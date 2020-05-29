Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde 'sosyal mesafeli tatil' düzenlemesi
Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, sezona hazır. Plajda, bir dizi virüs önlemi alındı. Tatilcilerin sadece güneşlenirken değil yüzerken de "fiziki mesafe" kuralına uyması zorunlu hale getirildi.
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NTV 29.05.2020 - 16:00| Son Güncelleme : 30.05.2020 - 12:24
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