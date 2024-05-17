Dünyada yeni trend: Yavaş seyahat
Son yıllarda her şey hız kazandı. Özellikle şehir hayatı ve akabinde hızlı yaşamanın karşısında, biraz da olsa yavaşlayabilmenin yolları aranıyor. Önce yavaş gıda hareketi ortaya çıktı, ardından da yavaş şehirler... Bu da beraberinde "yavaş seyahat"i getirdi. İtalya'da yaşayan yazar Gökhan Kutluer, "Yavaş seyahat" adlı son kitabında "Aheste bir ruhun gözlemleri"ni anlatıyor. Kutluer, dikkat çeken gezi yaklaşımını NTV'ye anlattı. (Haber: Derya Acemoğlu)
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