Göbeklitepe National Geographic dergisinin 2020 listesine girdi
Doğuş Grubu'nun, "Doğuştan iyi bir gelecek" vizyonuyla desteklediği Göbeklitepe, dünyaca ünlü National Geographic dergisinin "2020 yılında gidilecek en iyi yerler'" listesinde yer aldı. Göbeklitepe; İsveç'te bir konferansta da tanıtıldı.
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