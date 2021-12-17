Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz: Projenin durakları bu kez Konya ve Karaman
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un, iç turizm hakkında farkındalık yaratmak için hayata geçirdiği “Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz” devam ediyor. Proje rotasını bu kez Konya ve Karaman’a çevirdi.
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