İngiliz basınından 'corona'sız tatil için Türkiye önerisi
İngiliz gazetesi Daily Express, corona virüs tehdidi açısından en güvenli 6 tatil ülkesini sıraladı; listede Türkiye de var. Türkiye ile birlikte güvenli hatta yer alan diğer ülkeler ise Polonya, Macaristan, Meksika, Barbados ve Jamaika. En tehlikeli yerler de kırmızıyla hatla belirtilen Uzakdoğu ülkeleri. İşte ayrıntılar... (Haber: Onur Aksoy Kamera: Erkut Uzunoğulları, Star Haber)
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27.02.2020 - 10:59| Son Güncelleme : 27.02.2020 - 11:13
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