Karpuz Köyü sakinlerini bekliyor

İspanya corona virüs salgını nedeniyle ağır darbe alan turizm sektörünü canlandırmaya çalışıyor. Doğayla iç içe mekanlarda tatil imkanı sunan işletmeciler umutlu. Turistlerin virüs nedeniyle kalabalık plajlar yerine kendilerini tercih edeceğini düşünüyorlar. "Karpuz Köyü" işletmecisi de onlardan biri...
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NTV 29.06.2020 - 10:28| Son Güncelleme : 29.06.2020 - 11:57
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