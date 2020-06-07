Kısıtlamasız ilk hafta sonu: Güneşli havayı fırsat bilenler sahile koştu
Corona virüs tedbirleri kapsamında haftalardır hafta sonlarını evde geçiren vatandaşlar uzun süre sonra ilk kez hafta sonunu dışarıda geçirdi. Sahiller ve yeşil alanlar hareketlendi. Bazıları deniz sezonunu da açtı. Maske ve mesafe kuralına uymayanlar da vardı.
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NTV 07.06.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 07.06.2020 - 09:45
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