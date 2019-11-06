Kruvaziyer turizmi canlanıyor

İstanbul'a 4 yıl aradan sonra düzenli kruvaziyer turları ekim ayı sonunda başladı. Gemiler sezon sonuna kadar Sarayburnu Limanı'na demirleyecek, 2020'de ise yeni sezonu Galataport'ta açacak. NTV muhabiri Pınar İlik Üçer, İstanbul'a dün gelen gemide, konuğuyla kruvaziyer turizmindeki gelişmeleri aktardı.
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