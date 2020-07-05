Otellerde yeni normal kuralları

Turizmde yeni sezon, corona virüs önlemleriyle geçiyor. Turizmciler, tatilinizi "en güvenli şekilde" geçirmeniz için sıkı tedbirler aldı. NTV ekibi, Balıkesir Ayvalık'a gitti, otellerdeki "yeni normal"i görüntüledi.
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NTV Haber 05.07.2020 - 20:41| Son Güncelleme : 05.07.2020 - 20:57
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