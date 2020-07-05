Otellerde yeni normal kuralları

Turizmde yeni sezon, corona virüs önlemleriyle geçiyor. Turizmciler, tatilinizi "en güvenli şekilde" geçirmeniz için sıkı tedbirler aldı. NTV ekibi, Balıkesir Ayvalık'a gitti, otellerdeki "yeni normal"i görüntüledi.

NTV Haber 05.07.2020 - 20:41 | Son Güncelleme : 05.07.2020 - 20:57

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