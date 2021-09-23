'Ovaya bakan adam' turizme kazandırılacak

Muş'un Kızılağaç beldesinde, doğal yollarla oluşan ve insan kafasına benzeyen kayaya yöre halkı 'Ovaya Bakan Adam' adını verdi. Ziyaretçilerin ilgisini çeken kayanın, koruma altına alınması ve turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Abone ol
Paylaş
NTV 23.09.2021 - 16:05| Son Güncelleme : 23.09.2021 - 16:11
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.