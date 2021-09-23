'Ovaya bakan adam' turizme kazandırılacak

Muş'un Kızılağaç beldesinde, doğal yollarla oluşan ve insan kafasına benzeyen kayaya yöre halkı 'Ovaya Bakan Adam' adını verdi. Ziyaretçilerin ilgisini çeken kayanın, koruma altına alınması ve turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

NTV 23.09.2021 - 16:05 | Son Güncelleme : 23.09.2021 - 16:11

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