Plajlarda iplerle sosyal mesafe ayarı

Corona virüs salgınıyla birlikte yaşam alanlarımızda pek çok değişiklik olacak. Turizm sezonu başlarken özellikle otellerde ve plajlarda yaşanacak değişiklikler hakkında uluslararası yönergeler yayımlanmaya başlandı. 

ntv.com.tr 08.05.2020 - 17:54 | Son Güncelleme : 11.05.2020 - 12:13

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