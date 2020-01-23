Seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç'tan İstanbul kitabı: Kanatlarımda İstanbul

Rehber, seyahat yazarı ve her şeyden öte bir İstanbul sevdalısı Saffet Emre Tonguç, "Kanatlarımda İstanbul" kitabı ile bir başarıya daha imza attı. Kitap, 18 günde 3 baskı yaptı. Yakında İngilizce de basılacak. İşte ayrıntılar... (Haber: Ceren Ala Kamera: Ahmet Uçar, NTV Haber)

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