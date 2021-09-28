Şuğul Kanyonu'nda sonbahar güzelliği

Sivas'ın Gürün ilçesinde dik kayalıklarla çevrili yapısıyla dikkat çeken 7 kilometre uzunluğundaki Şuğul Kanyonu, dört mevsim ilgi görüyor. Vadideki derede kırmızı benekli alabalık başta olmak üzere birçok tatlı su balığı bulunuyor. Kanyon boyunca farklı büyüklükteki mağaralar da ilgi çekiyor. Kanyon, başlangıcından bitimine kadar 4 saatlik bir yürüyüş ile gezilebiliyor.

NTV 28.09.2021 - 14:45 | Son Güncelleme : 28.09.2021 - 14:52

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