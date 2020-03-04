Turizm ülkesi İtalya, neden Corona'dan en çok etkilenen Avrupa ülkesi oldu?

Corona virüs Avrupa'da yayılmaya devam ediyor. İtalya'da görülen vaka sayısı 2500'ün üzerine çıktı. Virüs nedeniyle İtalya turizminin simge şehirleri Roma ve Venedik hayalet şehre döndü. Gazeteci Esma Çakır, canlı yayında Roma'dan son durumu aktardı.

04.03.2020 - 16:47 | Son Güncelleme : 04.03.2020 - 17:27

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER