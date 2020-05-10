Turizmde normalleşme adımları: 'Sosyal mesafe kurallı tatil' dönemi başlıyor

Turizmde 'normalleşme' adımları atılıyor. Otellerde alınması planlanan corona virüs önlemleri netleşti. Restoranlarda masalar, plajda şezlonglar arasında bir buçuk metre mesafe olacak. Açık büfe şeffaf perdenin arkasına kurulacak, görevliler istenilen yemeği verecek. Türkiye alınan önlemleri turist gönderen ülkelere de mektupla anlatacak. Ülkeye giren her turiste de corona virüs testi yapılacak.

NTV 10.05.2020 - 14:00 | Son Güncelleme : 10.05.2020 - 15:18

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