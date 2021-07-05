Turizmde normalleşme dönemi

Turizmde sezon bu yıl geç açıldı ama beklenti geç bitmesi. Aşılamanın hızlanması, kısıtlamaların azalması ve Türkiye'nin kırmızı listeden çıkmaya başlaması umut oldu. Turizmciler, tatilinizi en güvenli şekilde geçirmeniz için sıkı tedbirler aldı. NTV ekibi, Muğla Marmaris'e gitti, D Maris Bay'de aşılamayla birlikte başlayan normalleşme dönemini görüntüledi. Haber: YAĞIZ ŞENKAL Kamera: AHMET UÇAR-HÜSEYİN EROĞLU

NTV Haber 05.07.2021 - 20:36 | Son Güncelleme : 05.07.2021 - 20:50

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