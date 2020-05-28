Tuz Gölü pembe renge büründü

Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü, içinde yaşayan algler ve bakteriler nedeniyle, pembe renge büründü. İlkbahar ve yaz aylarında göçmen kuşlara ev sahipliği yapan göl, çoğunlukla flamingoların konaklayıp kuluçkaladığı yer olması nedeniyle de halk tarafından 'flamingo cenneti' olarak biliniyor. Tuz Gölü'nü corona virüs salgını nedeniyle bu yıl yerli ve yabancı turistler ziyaret edemedi.

NTV 28.05.2020 - 15:17 | Son Güncelleme : 30.05.2020 - 12:26

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