Uçak bileti için 45 saat oturdular

Litvanya'da bir havayolu şirketi ilginç bir yarışma düzenledi. 45 saat boyunca uçak koltuğunda oturmayı başaran katılımcılara Paris’e tek yön bilet hediye edildi. 12 katılımcıdan 4’ü 45 saati tamamlayarak Paris biletini almaya hak kazandı. Birinci olansa yanında bir kişiyi Paris'e götürebilecek.

21.07.2020 - 11:25 | Son Güncelleme : 21.07.2020 - 11:26

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