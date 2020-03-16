Virüs tatili sezonu erken açtı (Marmaris'te sahil doldu)
Corona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerden biri okulların tatil edilmesi. Büyük şehirlerden ayrılanlar tatil beldelerindeki yazlıklarına gitti. Tatil beldelerindeki yoğunluk yaz günlerini aratmadı. İşte ayrıntılar...
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NTV 16.03.2020 - 16:59| Son Güncelleme : 16.03.2020 - 18:41
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