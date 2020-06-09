Yurt dışından rezervasyonlar başladı

Salgın sonrası normalleşmeyle birlikte turizm de hareketleniyor. İç turist tatil planını hazırlarken, yabancı turistler de yavaş yavaş rezervasyon yaptırmaya başladı. Denetimler de artırılıyor. Otellere belli aralıklarda gizli müşteriler gidecek.
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NTV 09.06.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 09.06.2020 - 09:37
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